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Марко — об увольнении Хорнера: если в футболе у тренера не получается — придётся уйти

Марко — об увольнении Хорнера: если в футболе у тренера не получается — придётся уйти
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко, в очередной раз комментируя увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя коллектива, провёл аналогию с футболом.

«В Формуле-1 всё развивается по той же схеме, что и в футболе. Если что-то не получается, тренеру придётся уйти», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Кристиан Хорнер был одним из основателей команды «Ред Булл» и в январе 2005 года — в возрасте 31 года — был назначен её руководителем. За 20 лет команда выиграла 124 Гран-при (из них 31 — дублем) и шесть Кубков конструкторов, а её пилоты восемь раз становились чемпионами мира.

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