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Пьер Гасли не смог вовремя стартовать в спринте Гран-при Бельгии

Пьер Гасли не смог вовремя стартовать в спринте Гран-при Бельгии
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29-летний французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», не смог вовремя выйти на старт спринта Гран-при Бельгии, сообщила пресс-служба французского коллектива.

В «Альпин» сказали, что причиной послужила утечка жидкости на болиде француза.

Спринт в Бельгии начнётся в 13:00 по московскому времени. С первой позиции его начнёт австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Рядом с ним на первом ряду будет стартовать четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Третье стартовое место у напарника Оскара Ландо Норриса.

Механики «Альпин» смогли выпустить Гасли на спринт, который он начал с отставанием в два круга.

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