Ферстаппен выиграл спринт ГП Бельгии, Пиастри — второй, Норрис — третий

В субботу, 26 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» состоялся спринт 13-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Бельгии. Победу одержал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым финишировал Оскар Пиастри из «Макларена». Третий — напарник Оскара Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 15 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.615.

3. Ландо Норрис («Макларен») +1.366.

4. Шарль Леклер («Феррари») +10.176.

5. Эстебан Окон («Хаас») +13.789.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +14.964.

7. Оливер Берман («Хаас») +18.610.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +19.119.

9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +22.183.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +22.897.

11. Юки Цунода («Ред Булл») +24.551.

12. Джордж Расселл («Мерседес») +25.969.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +26.595.

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +29.046.

15. Льюис Хэмилтон («Феррари») +30.175.

16. Александер Албон («Уильямс») +30.941.

17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +31.981.

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +32.867.

19. Франко Колапинто («Альпин») +38.072

20. Пьер Гасли («Альпин») — сход на 13-м круге.