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Норрис — о третьем месте в спринте ГП Бельгии: не собирался никого обгонять

Норрис — о третьем месте в спринте ГП Бельгии: не собирался никого обгонять
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о третьем месте в спринте Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
26 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
26:37.997
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.753
3
Ландо Норрис
McLaren
+1.414

«Происходило не так много! Было весело на старте. Может, я мог расположить машину чуть по-другому в борьбе с Шарлем. В противном случае было бы слишком сложно обогнать Макса. Он провёл хорошую гонку.

Я не собирался обгонять никого, если только Оскар не обошёл бы Макса. Они провели хорошую гонку. Надеялся посражаться, но «Ред Булл» был слишком быстр на прямой, чтобы мы смогли его догнать. Посмотрим, стоит ли внести изменения в настройки перед квалификацией», — сказал Норрис после спринта.

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