Пиастри: в воскресенье не хочу повторить этот спринт

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» подвёл итоги спринта Гран-при Бельгии, в котором занял второе место при старте с поула.
«Я делал всё, что мог: пытался вилять на прямой и не раздавать слипстрип. Но у меня просто не было достаточной максимальной скорости. Ну, всё равно хорошие очки. Да, немного расстроен, что не мог совершить обгон. По-прежнему хороший результат, по-прежнему хорошие очки. Это всего лишь спринт, основные очки будут завтра, так что я доволен результатом, но немного расстроен, что не смог пройти Макса.
Настройки на «максималку»? Это отличный вопрос. Погода на завтра обещает быть довольно плохой, а это значит, что вы, вероятно, не захотите «убирать» антикрылья, но я не хочу повторить этот спринт», — сказал Пиастри после спринта.
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