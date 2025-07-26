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Пиастри: в воскресенье не хочу повторить этот спринт

Пиастри: в воскресенье не хочу повторить этот спринт
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» подвёл итоги спринта Гран-при Бельгии, в котором занял второе место при старте с поула.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
26 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
26:37.997
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.753
3
Ландо Норрис
McLaren
+1.414

«Я делал всё, что мог: пытался вилять на прямой и не раздавать слипстрип. Но у меня просто не было достаточной максимальной скорости. Ну, всё равно хорошие очки. Да, немного расстроен, что не мог совершить обгон. По-прежнему хороший результат, по-прежнему хорошие очки. Это всего лишь спринт, основные очки будут завтра, так что я доволен результатом, но немного расстроен, что не смог пройти Макса.

Настройки на «максималку»? Это отличный вопрос. Погода на завтра обещает быть довольно плохой, а это значит, что вы, вероятно, не захотите «убирать» антикрылья, но я не хочу повторить этот спринт», — сказал Пиастри после спринта.

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