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«Проехал 15 квалификационных кругов». Ферстаппен — о победе в спринте ГП Бельгии

«Проехал 15 квалификационных кругов». Ферстаппен — о победе в спринте ГП Бельгии
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» прокомментировал свою победу в спринте Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
26 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
26:37.997
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.753
3
Ландо Норрис
McLaren
+1.414

«На старте всё сработало хорошо. Это был единственный шанс опередить их, и мы воспользовались им в пятом повороте. Было понятно, что будет трудно их сдерживать, поэтому пришлось играть в «кошки-мышки» с DRS, использованием батареи и другими моментами.

Всю гонку разрыв был семь десятых, так что не было права на ошибку. Я допустил небольшую ошибку с блокировкой в последнем повороте, в остальном всё было чётко. Я проехал 15 квалификационных кругов, чтобы сдержать «Макларены» на трассе, где важна работа с шинами. Было непросто, но мы справились, и я очень рад», — сказал Ферстаппен после спринта.

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