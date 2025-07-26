«Проехал 15 квалификационных кругов». Ферстаппен — о победе в спринте ГП Бельгии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» прокомментировал свою победу в спринте Гран-при Бельгии.

«На старте всё сработало хорошо. Это был единственный шанс опередить их, и мы воспользовались им в пятом повороте. Было понятно, что будет трудно их сдерживать, поэтому пришлось играть в «кошки-мышки» с DRS, использованием батареи и другими моментами.

Всю гонку разрыв был семь десятых, так что не было права на ошибку. Я допустил небольшую ошибку с блокировкой в последнем повороте, в остальном всё было чётко. Я проехал 15 квалификационных кругов, чтобы сдержать «Макларены» на трассе, где важна работа с шинами. Было непросто, но мы справились, и я очень рад», — сказал Ферстаппен после спринта.