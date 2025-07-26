Ферстаппен выиграл 12-й спринт в карьере. Это на 10 больше, чем у преследователей
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после спринта на Гран-при Бельгии — 2025 записал в свой актив 12-ю победу в данном виде гонок.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
26 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
26:37.997
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.753
3
Ландо Норрис
McLaren
+1.414
Гонщики, одержавшие победу в спринтах Формулы-1
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 12.
2-4. Валттери Боттас — 2.
2-4. Оскар Пиастри («Макларен») — 2.
2-4. Ландо Норрис («Макларен») — 2.
5-7. Серхио Перес — 1.
5-7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.
5-7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1.
Второе место в спринте на трассе «Спа Франкоршам» занял Оскар Пиастри, третьим финишировал его напарник Ландо Норрис.
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