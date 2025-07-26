Ферстаппен выиграл 12-й спринт в карьере. Это на 10 больше, чем у преследователей

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после спринта на Гран-при Бельгии — 2025 записал в свой актив 12-ю победу в данном виде гонок.

Гонщики, одержавшие победу в спринтах Формулы-1

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 12.

2-4. Валттери Боттас — 2.

2-4. Оскар Пиастри («Макларен») — 2.

2-4. Ландо Норрис («Макларен») — 2.

5-7. Серхио Перес — 1.

5-7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.

5-7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1.

Второе место в спринте на трассе «Спа Франкоршам» занял Оскар Пиастри, третьим финишировал его напарник Ландо Норрис.