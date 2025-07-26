Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен отыграл одно очко у Пиастри

По итогам спринта Гран-при Бельгии Формулы-1 в личном зачёте лидерство сохранил пилот «Макларена» Оскар Пиастри, который оторвался на одно очко от своего напарника Ландо Норриса, идущего вторым. Четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» отыграл один балл у Пиастри и два у Норриса.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 241 очко.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 232.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 173.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 147.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 124.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 103.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.

8. Александер Албон («Уильямс») — 46.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

10. Эстебан Окон («Хаас») — 27.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 473 очко.

2. «Феррари» — 227.

3. «Мерседес» — 210.

4. «Ред Булл» — 180.

5. «Уильямс» — 62.

6. «Кик-Заубер» — 41.

7. «Рейсинг Буллз» — 37.

8. «Астон Мартин» — 36.

9. «Хаас» — 35.

10. «Альпин» — 19.