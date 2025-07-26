Хэмилтон — о 15-м месте в спринте: определённо много узнал о наших обновлениях

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» прокомментировал 15-е место в спринте Гран-при Бельгии.

«Что ж, положительный момент в том, что меня не развернуло и я прорвался вперёд, но это был действительно тяжёлый спринт. Мы все были в «паровозике» DRS, что было обидно, но я определённо многое узнал о наших обновлениях.

Я просто размышлял о том, что Шарль частично обновился после Монреаля, и вы видели аварию, в которую он попал там, и это было похоже на то, что случилось со мной вчера. Так что всё дело только в тонкой настройке. Вчера я впервые выехал в такой конфигурации. Так что мы можем внести некоторые изменения до квалификации и исправить некоторые моменты. Мой реальный темп в квалификации [в спринте] был довольно хорошим, я бы не сказал так про гоночный [темп], но начальная позиция здесь, очевидно, важна, и я надеюсь сегодня на лучший результат», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.