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Хэмилтон — о 15-м месте в спринте: определённо много узнал о наших обновлениях

Хэмилтон — о 15-м месте в спринте: определённо много узнал о наших обновлениях
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» прокомментировал 15-е место в спринте Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
26 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
26:37.997
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.753
3
Ландо Норрис
McLaren
+1.414

«Что ж, положительный момент в том, что меня не развернуло и я прорвался вперёд, но это был действительно тяжёлый спринт. Мы все были в «паровозике» DRS, что было обидно, но я определённо многое узнал о наших обновлениях.

Я просто размышлял о том, что Шарль частично обновился после Монреаля, и вы видели аварию, в которую он попал там, и это было похоже на то, что случилось со мной вчера. Так что всё дело только в тонкой настройке. Вчера я впервые выехал в такой конфигурации. Так что мы можем внести некоторые изменения до квалификации и исправить некоторые моменты. Мой реальный темп в квалификации [в спринте] был довольно хорошим, я бы не сказал так про гоночный [темп], но начальная позиция здесь, очевидно, важна, и я надеюсь сегодня на лучший результат», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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