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Формула-2 — Бельгия — результаты спринта

Форнароли выиграл спринт Формулы-2 в Бельгии, Мартинс — второй, Мини — третий
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В субботу, 26 июля, в Бельгии состоялся спринт девятого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Победу одержал итальянский пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал француз Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»). Третье место у итальянца Габриеле Мини («Према»).

Гонка завершилась под машиной безопасности из-за остановившегося на трассе из-за технических проблем Сами Мегетунифа («Трайдент»).

Формула-2 2025. Этап 9, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт (18 кругов)
26 июля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing
2
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
3
Габриеле Мини
Prema Racing

Формула-2. Бельгия. Спринт

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 18 кругов.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.6.
3. Габриеле Мини («Према») +1.2.
4. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +2.4.
5. Пепе Марти («Кампос») +2.8.
6. Роман Станек («Инвикта») +4.4.
7. Алекс Данн («Роден») +4.8.
8. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +5.6.
9. Арвид Линдблад («Кампос») +6.4.
10. Джон Беннет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +6.7.

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