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Форнароли выиграл спринт Формулы-2 в Бельгии, Мартинс — второй, Мини — третий

В субботу, 26 июля, в Бельгии состоялся спринт девятого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Победу одержал итальянский пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал француз Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»). Третье место у итальянца Габриеле Мини («Према»).

Гонка завершилась под машиной безопасности из-за остановившегося на трассе из-за технических проблем Сами Мегетунифа («Трайдент»).

Формула-2. Бельгия. Спринт

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 18 кругов.

2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.6.

3. Габриеле Мини («Према») +1.2.

4. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +2.4.

5. Пепе Марти («Кампос») +2.8.

6. Роман Станек («Инвикта») +4.4.

7. Алекс Данн («Роден») +4.8.

8. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +5.6.

9. Арвид Линдблад («Кампос») +6.4.

10. Джон Беннет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +6.7.