Форнароли выиграл спринт Формулы-2 в Бельгии, Мартинс — второй, Мини — третий

В субботу, 26 июля, в Бельгии состоялся спринт девятого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Победу одержал итальянский пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал француз Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»). Третье место у итальянца Габриеле Мини («Према»).
Гонка завершилась под машиной безопасности из-за остановившегося на трассе из-за технических проблем Сами Мегетунифа («Трайдент»).
Формула-2. Бельгия. Спринт
1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 18 кругов.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.6.
3. Габриеле Мини («Према») +1.2.
4. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +2.4.
5. Пепе Марти («Кампос») +2.8.
6. Роман Станек («Инвикта») +4.4.
7. Алекс Данн («Роден») +4.8.
8. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +5.6.
9. Арвид Линдблад («Кампос») +6.4.
10. Джон Беннет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +6.7.
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