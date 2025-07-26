Алексей Попов оценил фильм «Формула-1» по 10-балльной системе

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о фильме «Формула-1» с Брэдом Питтом.

«Я смотрел этот фильм в оригинале, не на русском языке. И больше того, когда я его смотрел, то ловил себя на мысли — на этот момент я уже видел часть негативных отзывов — что наверняка те, кто смотрел в переводе, увидели это для себя хуже, чем есть в оригинале. Возможно, я несправедлив [к адаптированной версии], но именно гоночная история звучит более органично, я уверен, чем когда это было переведено.

Я поставил фильму мысленно оценку 8/10. Давайте поясню. Не беру обычных зрителей в кинотеатре, им наверняка понравилось. Болельщикам Формулы-1, как Drive to Survive, не очень зашёл. Я, кстати, и Drive to Survive защищал, хотя и были невыносимы некоторые моменты, но это опять же нам и из-за наших некоторых вещей. Здесь вопрос ожиданий. Чего мы ждём? И у меня ощущение, когда я читал отзывы… Не надо было ждать изначально документальное кино про все мелочи Формулы-1.

Да, если смотреть придираясь, то нам с вами, кто смотрит каждую гонку, бросаются в глаза многие вещи, несостыковки. Одна женщина сидит делает обновления. Человек приехал на тесты и, не зная руль и прочее, сразу едет быстро. Его разворачивает, он «убивает» шины, но всё равно ставит время. Но, ребята, мы смотрим фильм, окей? И мы можем сравнивать его с «Гонщиком» Сталлоне и «Гонкой». И я скажу так. По сценарию и прочему «Гонка», конечно, в сто раз лучше, но не будем забывать, что они обыграли настоящую историю, про Ники Лауду и Джеймса Ханта, и снимать было проще. Но гоночные сцены там ни о чём — мне было стыдно смотреть: машины не похожи на машины Формулы-1, гонки не похожи на гонки Ф-1. Как ни странно, именно в «Гонке», хотя фильм сам по себе лучший.

А здесь, да, признаю, фильм слабенький, но машины похожи на машины, всё едет как едет. Даже момент с невероятным полётом в Монце, в «Параболике» был несколько лет назад в Формуле-1 от Алекса Перрони, погуглите и увидите, что он также высоко вылетел… Да, я бы сделал этот полёт пониже. Но это одна из немногих откровенных «голливудщин» в фильме. Поскольку я ждал полный хлам, то именно поэтому поставлю оценку восемь. Если бы я ждал шедевр – наверное, поставил бы шесть. Но я ждал хлам, и я смотрел с удовольствием», — сказал Попов в трансляции в группе «ВКонтакте».