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«Блестящий пилотаж». Росберг — о победе Ферстаппена в спринте ГП Бельгии

«Блестящий пилотаж». Росберг — о победе Ферстаппена в спринте ГП Бельгии
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг похвалил четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» за пилотаж в спринте Гран-при Бельгии, в котором нидерландец одержал победу.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
26 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
26:37.997
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.753
3
Ландо Норрис
McLaren
+1.414

«Мы должны оценить невероятно блестящий пилотаж Макса Ферстаппена. Со стороны иногда это может показаться немного проще, но он, сидя в машине, понимает, что у него более медленная машина, чем у «Макларенов», на него оказывается максимальное давление — Оскар всегда отставал на 0,6-0,7 с. на протяжении всего спринта.

Когда вы находитесь внутри машины, давление, под которым он пилотировал, в этой машине безумно высокое. Одна крошечная ошибка — и победа уйдёт. Это намного проще для гонщика, который преследует тебя, ведь бо́льшую часть гонки за ним никого не было», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

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