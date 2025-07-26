«Блестящий пилотаж». Росберг — о победе Ферстаппена в спринте ГП Бельгии

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг похвалил четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» за пилотаж в спринте Гран-при Бельгии, в котором нидерландец одержал победу.
«Мы должны оценить невероятно блестящий пилотаж Макса Ферстаппена. Со стороны иногда это может показаться немного проще, но он, сидя в машине, понимает, что у него более медленная машина, чем у «Макларенов», на него оказывается максимальное давление — Оскар всегда отставал на 0,6-0,7 с. на протяжении всего спринта.
Когда вы находитесь внутри машины, давление, под которым он пилотировал, в этой машине безумно высокое. Одна крошечная ошибка — и победа уйдёт. Это намного проще для гонщика, который преследует тебя, ведь бо́льшую часть гонки за ним никого не было», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.
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