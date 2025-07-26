Антонелли не прошёл во второй сегмент квалификации Гран-при Бельгии

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли во второй раз в карьере не смог пройти во второй сегмент основной квалификации и во второй раз подряд на Гран-при Бельгии — ранее итальянец остался последним по итогам спринт-квалификации. В первом сегменте основной квалификации, проходящей в Спа в эти минуты, Антонелли показал 18-й результат и не сумел пройти дальше. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бельгии.
Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 241 очко. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 232 балла. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 173 очка.
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