Хэмилтон не прошёл во второй сегмент квалификации в Бельгии — судьи удалили его круг

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не смог пройти во второй сегмент основной квалификации во второй раз подряд на Гран-при Бельгии — ранее британец не сумел подняться в топ-15 по итогам спринт-квалификации здесь же.

В первом сегменте основной квалификации, проходящей в Спа в эти минуты, Хэмилтон остался на 16-й строчке. В концовке сессии Хэмилтон смог улучшить результат, однако его круг был удалён за нарушение границ трассы.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бельгии.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 241 очко. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 232 балла. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 173 очка.