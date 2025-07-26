«Плохо выступил». Хэмилтон прокомментировал вылет из первого сегмента квалификации

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Бельгии. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бельгии.

«Всё то же, что и было весь уикенд. Мы внесли изменения, машина не была ужасной. Но на втором комплекте было сложно поставить машину в рабочее окно и пройти во второй сегмент. Со своей стороны я совершил ошибку и хочу извиниться перед командой. В обоих первых сегментах я очень плохо выступил», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон остался на 16-й строчке. В концовке сессии Хэмилтон смог улучшить, однако его круг был удалён за нарушение границ трассы.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 241 очко. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 232 балла. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 173 очка.