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Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Пиастри — второй, Ферстаппен — четвёртый

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Пиастри — второй, Ферстаппен — четвёртый
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бельгии. Вторым по итогам сессии стал его напарник Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Четвёртое время осталось за четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался по итогам сессии на 16-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:40.562
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.085
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.338
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.341
5. Александр Албон («Уильямс») +0.639
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.698
7. Юки Цунода («Ред Булл») +0.722
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.748
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.766
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.059

После второго сегмента выбыли:

11. Эстебан Окон («Хаас») — 1:41.525
12. Оливер Берман («Хаас») — 1:41.617
13. Пьер Гасли («Альпин») — 1:41.633
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:41.707
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:41.758

После первого сегмента выбыли:

16. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:41.939
17. Франко Колапинто («Альпин») — 1:42.022
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:42.139
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:42.385
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:42.502.

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