Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Пиастри — второй, Ферстаппен — четвёртый

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бельгии. Вторым по итогам сессии стал его напарник Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Четвёртое время осталось за четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».
Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался по итогам сессии на 16-й позиции.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:40.562
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.085
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.338
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.341
5. Александр Албон («Уильямс») +0.639
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.698
7. Юки Цунода («Ред Булл») +0.722
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.748
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.766
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.059
После второго сегмента выбыли:
11. Эстебан Окон («Хаас») — 1:41.525
12. Оливер Берман («Хаас») — 1:41.617
13. Пьер Гасли («Альпин») — 1:41.633
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:41.707
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:41.758
После первого сегмента выбыли:
16. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:41.939
17. Франко Колапинто («Альпин») — 1:42.022
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:42.139
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:42.385
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:42.502.