«Не ожидал». Леклер — о третьем месте в квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Бельгии.

«Я очень доволен сегодня. Странно это говорить, ведь отставание всё ещё 0,3 секунды и это всего лишь третье место, но я этого не ожидал. Мы думали, что отстаём гораздо больше. Мы знали, что в эти выходные у нас есть большой пакет обновлений, но вчера было сложно. Однако круг получился хороший.

Я доволен кругом, тем, как машина себя вела, так что хорошо, что мы всё подготовили для квалификации. Смогу ли я сдержать Ферстаппена? Не знаю, но, безусловно, гоночный темп у них был очень хорош, я не мог за ними угнаться в спринте. Но, опять же, с теми небольшими изменениями, которые мы внесли, я надеюсь, что это даст нам преимущество в основной гонке», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит его напарник Оскар Пиастри.