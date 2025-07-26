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«Не ожидал». Леклер — о третьем месте в квалификации Гран-при Бельгии

«Не ожидал». Леклер — о третьем месте в квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«Я очень доволен сегодня. Странно это говорить, ведь отставание всё ещё 0,3 секунды и это всего лишь третье место, но я этого не ожидал. Мы думали, что отстаём гораздо больше. Мы знали, что в эти выходные у нас есть большой пакет обновлений, но вчера было сложно. Однако круг получился хороший.

Я доволен кругом, тем, как машина себя вела, так что хорошо, что мы всё подготовили для квалификации. Смогу ли я сдержать Ферстаппена? Не знаю, но, безусловно, гоночный темп у них был очень хорош, я не мог за ними угнаться в спринте. Но, опять же, с теми небольшими изменениями, которые мы внесли, я надеюсь, что это даст нам преимущество в основной гонке», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит его напарник Оскар Пиастри.

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