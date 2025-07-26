Пиастри расстроен вторым местом в квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Бельгии.

«Я немного расстроен. Второй круг складывался очень хорошо, но я допустил небольшую ошибку в 14-м повороте и потерял много времени. Мне казалось, что машина очень хороша и отставание небольшое. Конечно, вторая позиция — всё ещё отличное место для старта, но хочется большего, потому я разочарован.

Мы с Ландо отличная пара пилотов, и мы многому учимся друг у друга каждый уикенд. Именно это делает нас такой хорошей командой, но это также усложняет борьбу друг с другом. Мне казалось, что я неплохо справился сегодня, но не смог реализовать всё как надо, когда это было важно. Немного обидно.

После спринта я нацелился на второе место в гонке. Не знаю, какая погода будет завтра, думаю, всё будет совсем иначе. Подождём и посмотрим, что получится, но постараемся провести хорошую гонку», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.