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Пиастри расстроен вторым местом в квалификации Гран-при Бельгии

Пиастри расстроен вторым местом в квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«Я немного расстроен. Второй круг складывался очень хорошо, но я допустил небольшую ошибку в 14-м повороте и потерял много времени. Мне казалось, что машина очень хороша и отставание небольшое. Конечно, вторая позиция — всё ещё отличное место для старта, но хочется большего, потому я разочарован.

Мы с Ландо отличная пара пилотов, и мы многому учимся друг у друга каждый уикенд. Именно это делает нас такой хорошей командой, но это также усложняет борьбу друг с другом. Мне казалось, что я неплохо справился сегодня, но не смог реализовать всё как надо, когда это было важно. Немного обидно.

После спринта я нацелился на второе место в гонке. Не знаю, какая погода будет завтра, думаю, всё будет совсем иначе. Подождём и посмотрим, что получится, но постараемся провести хорошую гонку», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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