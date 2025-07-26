«Предпочёл бы сухую трассу». Норрис — о возможном дожде в Бельгии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии и высказался о возможном дожде в завтрашней гонке.

«Дождь завтра? Честно говоря, я предпочту, чтобы трасса оставалась сухой. Даже для болельщиков — кажется, здесь уже лет десять идут дожди, так что было бы здорово, если бы воскресенье было сухим. Но мне всё равно, будет ли сухо, дождливо или что-то среднее, здесь всегда интересно, и я жду увлекательную гонку», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Напомним, вторым по итогам квалификации стал напарник Норриса по команде, лидер чемпионата Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.