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«Предпочёл бы сухую трассу». Норрис — о возможном дожде в Бельгии

«Предпочёл бы сухую трассу». Норрис — о возможном дожде в Бельгии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии и высказался о возможном дожде в завтрашней гонке.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«Дождь завтра? Честно говоря, я предпочту, чтобы трасса оставалась сухой. Даже для болельщиков — кажется, здесь уже лет десять идут дожди, так что было бы здорово, если бы воскресенье было сухим. Но мне всё равно, будет ли сухо, дождливо или что-то среднее, здесь всегда интересно, и я жду увлекательную гонку», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Напомним, вторым по итогам квалификации стал напарник Норриса по команде, лидер чемпионата Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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