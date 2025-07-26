Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338
«Круг получился приличный, я очень доволен… Было небольшое волнение после вчерашнего. Я не сильно отставал, просто у нас возникло несколько мелких проблем. Я был уверен в себе, но приятно увидеть, что я смог вернуться на первое место.
Три десятые — это просто слипстрим и не первый выезд с пит-лейна, так что волноваться было не о чем. Но люди любят придумывать всякие штуки. Машина на протяжении выходных буквально летит, Оскар хорошо отработал, так что мы сильно подгоняем друг друга», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.
Напомним, вторым по итогам квалификации стал Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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