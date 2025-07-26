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Ферстаппен признался, что изменения настроек перед квалификацией не сработали

Ферстаппен признался, что изменения настроек перед квалификацией не сработали
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о четвёртой позиции в квалификации Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«Я надеялся, что повышение уровня прижимной силы поможет улучшить ощущения от пилотирования, пусть и за счёт проблем на прямых, но этого не случилось. Вместо этого машина стала медленнее на прямых, а также мы потеряли оптимальный баланс. Произошло что-то странное, нам нужно изучить данные. На протяжении всей квалификации я не мог атаковать на пределе, а здесь, в Спа, нужно быть очень активным на входе в поворот, чтобы машина поворачивала. Я не смог этого добиться.

Мне бы хотелось стартовать третьим, наверное, сегодня мы так и шли, но в третьем сегменте всё пошло не по плану.

Здесь всегда очень сложно на мокрой трассе. К тому же нужно подождать и посмотреть, сколько будет идти дождя. В идеале, конечно, я хотел бы быть хотя бы третьим. Бороться с «Макларенами» будет очень тяжело, но всякое может случиться», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

Напомним, поул завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым по итогам квалификации стал Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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