Ферстаппен признался, что изменения настроек перед квалификацией не сработали

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о четвёртой позиции в квалификации Гран-при Бельгии.

«Я надеялся, что повышение уровня прижимной силы поможет улучшить ощущения от пилотирования, пусть и за счёт проблем на прямых, но этого не случилось. Вместо этого машина стала медленнее на прямых, а также мы потеряли оптимальный баланс. Произошло что-то странное, нам нужно изучить данные. На протяжении всей квалификации я не мог атаковать на пределе, а здесь, в Спа, нужно быть очень активным на входе в поворот, чтобы машина поворачивала. Я не смог этого добиться.

Мне бы хотелось стартовать третьим, наверное, сегодня мы так и шли, но в третьем сегменте всё пошло не по плану.

Здесь всегда очень сложно на мокрой трассе. К тому же нужно подождать и посмотреть, сколько будет идти дождя. В идеале, конечно, я хотел бы быть хотя бы третьим. Бороться с «Макларенами» будет очень тяжело, но всякое может случиться», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

Напомним, поул завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым по итогам квалификации стал Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.