В «Ред Булл» в последний момент решили поставить обновления на машину Цуноды

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что в команде в последний момент приняли решение установить новинки на машину Юки Цуноды, что помогло ему прибавить в квалификации и показать седьмой результат.

«Мы обновили болид Юки прямо перед квалификацией, потому что мы всегда стараемся изо всех сил, если говорить о деталях. Мы приняли решение рискнуть и обновить его болид. Вот почему мы чуть не опоздали на квалификацию, как вы, возможно, видели.

Результат — это усилия всех членов команды. Конечно, это помогло поддерживать его выступления на очень и очень высоком уровне», — приводит слова Лорана Мекиса RaceFans.

Эта квалификация стала лучшей для Цуноды после перехода в основную команду австрийского концерна.