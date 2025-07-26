Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» в последний момент решили поставить обновления на машину Цуноды

В «Ред Булл» в последний момент решили поставить обновления на машину Цуноды
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что в команде в последний момент приняли решение установить новинки на машину Юки Цуноды, что помогло ему прибавить в квалификации и показать седьмой результат.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«Мы обновили болид Юки прямо перед квалификацией, потому что мы всегда стараемся изо всех сил, если говорить о деталях. Мы приняли решение рискнуть и обновить его болид. Вот почему мы чуть не опоздали на квалификацию, как вы, возможно, видели.

Результат — это усилия всех членов команды. Конечно, это помогло поддерживать его выступления на очень и очень высоком уровне», — приводит слова Лорана Мекиса RaceFans.

Эта квалификация стала лучшей для Цуноды после перехода в основную команду австрийского концерна.

Материалы по теме
Ф-1 в Спа: у Хэмилтона второй провал за два дня, Норрис взял реванш у напарника
Ф-1 в Спа: у Хэмилтона второй провал за два дня, Норрис взял реванш у напарника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android