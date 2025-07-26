В «Ред Булл» в последний момент решили поставить обновления на машину Цуноды
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что в команде в последний момент приняли решение установить новинки на машину Юки Цуноды, что помогло ему прибавить в квалификации и показать седьмой результат.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338
«Мы обновили болид Юки прямо перед квалификацией, потому что мы всегда стараемся изо всех сил, если говорить о деталях. Мы приняли решение рискнуть и обновить его болид. Вот почему мы чуть не опоздали на квалификацию, как вы, возможно, видели.
Результат — это усилия всех членов команды. Конечно, это помогло поддерживать его выступления на очень и очень высоком уровне», — приводит слова Лорана Мекиса RaceFans.
Эта квалификация стала лучшей для Цуноды после перехода в основную команду австрийского концерна.
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