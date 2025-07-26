Вассёр: Хэмилтону не хватает уверенности

Руководитель «Феррари» Федерик Вассёр высказался о результате семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Бельгии, где он стал 16-м.

«Думаю, в настоящий момент Хэмилтону просто не хватает уверенности. В этот уикенд было непросто всё подготовить и освоиться в машине – в единственной тренировке мы не могли провести симуляцию длинных отрезков. В квалификации в пятницу ты обязан использовать «медиум» в первых двух сегментах.

Хэмилтону просто нужно быть спокойным и собрать всё воедино. Я не думаю, что он не чувствовал машину. Скорость есть, это было видно по промежуточным секторам, и вчера, и сегодня», — приводит слова Вассёра FormulaPassions.