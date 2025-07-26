Вассёр: Хэмилтону не хватает уверенности
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Руководитель «Феррари» Федерик Вассёр высказался о результате семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Бельгии, где он стал 16-м.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338
«Думаю, в настоящий момент Хэмилтону просто не хватает уверенности. В этот уикенд было непросто всё подготовить и освоиться в машине – в единственной тренировке мы не могли провести симуляцию длинных отрезков. В квалификации в пятницу ты обязан использовать «медиум» в первых двух сегментах.
Хэмилтону просто нужно быть спокойным и собрать всё воедино. Я не думаю, что он не чувствовал машину. Скорость есть, это было видно по промежуточным секторам, и вчера, и сегодня», — приводит слова Вассёра FormulaPassions.
Комментарии
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