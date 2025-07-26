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Ник Кэссиди выиграл первую гонку Формулы-Е в Лондоне, де Врис — второй

В субботу, 26 июля, в Лондоне прошла первая гонка очередного этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года — Гран-при Лондона. Победу одержал новозеландский гонщик команды «Ягуар» Ник Кэссиди. Вторым к финишу пришёл нидерландский гонщик «Махиндры» Ник де Врис, третьим финишировал немец Паскаль Верляйн из «Порше».

Формула-Е. 15-й этап. Берлин. Первая гонка

1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing).

2. Ник де Врис (Mahindra Racing).

3. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche).

4. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing).

5. Джейк Деннис (Andretti Formula E).

6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske).

7. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing).

8. Робин Фряйнс (Jaguar TCS Racing).

9. Норман Нато (Nissan FE Team).

10. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing).