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Предварительная стартовая решётка Гран-при Бельгии Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Бельгии Формулы-1
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Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Бельгии Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Бельгии должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации изменений не произошло.

Гран-при Бельгии. Гонка. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Александр Албон («Уильямс»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Юки Цунода («Ред Булл»).
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
11. Эстебан Окон («Хаас»).
12. Оливер Берман («Хаас»).
13. Пьер Гасли («Альпин»).
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
15. Карлос Сайнс («Уильямс»).
16. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
17. Франко Колапинто («Альпин»)..
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

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