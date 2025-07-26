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Расселл: уступаем в скорости, нужно разбираться, что происходит

Расселл: уступаем в скорости, нужно разбираться, что происходит
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии, в которой он занял шестое место.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«Очевидно, что как команда мы в этот уикенд уступаем конкурентам в скорости. Не считая вчерашнего дня, это была худшая для меня квалификация в сезоне, как и для Кими. Так что нам нужно разбираться с тем, что происходит.

После спринта мы сильно изменили настройки болида, но не добились желаемого. Исторически так сложилось, что если ты в такие выходные плохо проводишь спринт, то, даже сменив все настройки машины, ты все равно вряд ли чего-то добьёшься. Так что мы разумно подошли к изменению настроек.

Но нам нужно разобраться в ситуации. В шести первых гонках сезона мы четырежды поднялись на подиум. В шести следующих гонках мы были на подиуме только один раз. Логично сделать вывод, что положение команды сместилось в сторону середины пелотона», — приводит слова Расселла RaceFans.

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