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Антонелли объяснил причину своих проблем

Антонелли объяснил причину своих проблем
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии, в которой он занял 18-е место.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«С самого начала европейской части сезона мне трудно обрести уверенность в машине, кажется, что я сделал шаг назад. Это сложный для меня момент, есть ощущение, что у меня нет никакой уверенности, когда я атакую. Вчера я перестарался, меня развернуло. Это ещё больше снижает уверенность. Учитывая мой стиль пилотажа, проблема только усугубляется.

Думаю, я чересчур стараюсь изменить свой подход к пилотажу. И возникает ощущение, что пилотаж неестественный. Он слишком вымученный, и это тяжело. Я пилотирую чуть агрессивнее, чем Джордж Расселл. Я просто более агрессивен. Я стремлюсь завозить гораздо больше скорости в поворот. Из-за того, что существует ограничение, проблема только усугубляется. Я пытаюсь немного адаптировать пилотаж. Конечно, баланса достичь очень сложно. Я работаю, но это нелегко», — приводит слова Антонелли Motorsport.

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