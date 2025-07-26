Антонелли объяснил причину своих проблем

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии, в которой он занял 18-е место.

«С самого начала европейской части сезона мне трудно обрести уверенность в машине, кажется, что я сделал шаг назад. Это сложный для меня момент, есть ощущение, что у меня нет никакой уверенности, когда я атакую. Вчера я перестарался, меня развернуло. Это ещё больше снижает уверенность. Учитывая мой стиль пилотажа, проблема только усугубляется.

Думаю, я чересчур стараюсь изменить свой подход к пилотажу. И возникает ощущение, что пилотаж неестественный. Он слишком вымученный, и это тяжело. Я пилотирую чуть агрессивнее, чем Джордж Расселл. Я просто более агрессивен. Я стремлюсь завозить гораздо больше скорости в поворот. Из-за того, что существует ограничение, проблема только усугубляется. Я пытаюсь немного адаптировать пилотаж. Конечно, баланса достичь очень сложно. Я работаю, но это нелегко», — приводит слова Антонелли Motorsport.