Марко оценил шансы Ферстаппена на победу в Гран-при Бельгии
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил шансы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на победу в Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338
«Если прогноз погоды верен и будет дождь, то, думаю, завтра мы сможем побороться за победу. Макс ошибся дважды, один раз серьёзно в первом повороте, а затем не очень серьёзно в пятом. Мы вполне могли быть на третьем месте. Цунода же впервые оказался вовлечён в борьбу. Так что в целом мы очень довольны», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
Напомним, Макс Ферстаппен по итогам квалификации стал четвёртым, а Юки Цунода — седьмым. Поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис.
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