Марко оценил шансы Ферстаппена на победу в Гран-при Бельгии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил шансы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на победу в Гран-при Бельгии.

«Если прогноз погоды верен и будет дождь, то, думаю, завтра мы сможем побороться за победу. Макс ошибся дважды, один раз серьёзно в первом повороте, а затем не очень серьёзно в пятом. Мы вполне могли быть на третьем месте. Цунода же впервые оказался вовлечён в борьбу. Так что в целом мы очень довольны», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Напомним, Макс Ферстаппен по итогам квалификации стал четвёртым, а Юки Цунода — седьмым. Поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис.