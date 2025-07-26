Антонелли сообщил, что будет стартовать в Гран-при Бельгии с пит-лейна

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подтвердил, что будет стартовать в гонке Гран-при Бельгии с пит-лейна.

«Мы поменяем настройки и будем стартовать с пит-лейна. Надеюсь, это даст нам преимущество», — приводит слова Антонелли PlanetF1.

Антонелли во второй раз в карьере не смог пройти во второй сегмент основной квалификации и во второй раз подряд на Гран-при Бельгии. Напомним, в первом сегменте квалификации Антонелли показал 18-й результат и не сумел пройти дальше.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 241 очко. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 232 балла. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 173 очка.