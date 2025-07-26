Бортолето — о штрафе Хэмилтона: иногда нужно немного удачи, сегодня была моя очередь

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал 10-ю позицию в квалификации Гран-при Бельгии.

«Я рад, что снова оказался в третьем сегменте. Думаю, можно с уверенностью сказать, что иногда в этом спорте нужно немного удачи. Сегодня была моя очередь. Круг Льюиса удалили, что позволило мне пробиться во второй сегмент. В первом сегменте я не выложился по полной, и я расстроился. Я знал, что мне нужно поймать настрой и сосредоточиться на улучшении темпа во втором сегменте. Рад, что получилось.

Спринт для меня вышел не самый насыщенный, однако он позволил мне провести на трассе больше времени. В спринтерские уикенды возникают дополнительные трудности, но появляется шанс больше узнать. С каждыми выходными я чувствую себя всё лучше за рулём болида», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.