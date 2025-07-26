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Бортолето — о штрафе Хэмилтона: иногда нужно немного удачи, сегодня была моя очередь

Бортолето — о штрафе Хэмилтона: иногда нужно немного удачи, сегодня была моя очередь
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Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал 10-ю позицию в квалификации Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«Я рад, что снова оказался в третьем сегменте. Думаю, можно с уверенностью сказать, что иногда в этом спорте нужно немного удачи. Сегодня была моя очередь. Круг Льюиса удалили, что позволило мне пробиться во второй сегмент. В первом сегменте я не выложился по полной, и я расстроился. Я знал, что мне нужно поймать настрой и сосредоточиться на улучшении темпа во втором сегменте. Рад, что получилось.

Спринт для меня вышел не самый насыщенный, однако он позволил мне провести на трассе больше времени. В спринтерские уикенды возникают дополнительные трудности, но появляется шанс больше узнать. С каждыми выходными я чувствую себя всё лучше за рулём болида», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.

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