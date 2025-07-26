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Алонсо: предпочёл бы быть в первой пятёрке с настройками для сухих условий

Алонсо: предпочёл бы быть в первой пятёрке с настройками для сухих условий
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал 19-е место в квалификации Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«Надеюсь, что стратегия сработает в нашу пользу. За 20 лет в гонках со мной такого не случалось. Мы не должны быть настолько медленными. Мы поменяли настройки, но это не может быть оправданием. Это не могло замедлить нас на полсекунды относительно необходимого результата. Болид работал хорошо, я ехал на максимум. Но, как вы можете видеть, время круга оказалось не таким уж и успешным. Нам нужно понять, чего нам не хватает на этой трассе.

Я не удивлён. В поворотах темп был лучше, на прямых чуть хуже. Но никаких ошибок. Это один из моих быстрейших кругов. В воскресенье должен быть дождь, что откроет нам путь к новым возможностям. Хотя я бы предпочёл быть в первой пятёрке с настройками для сухих условий. Нужно понять, что происходит, чтобы приехать в Венгрию подготовленными», — приводит слова Алонсо Marca.

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