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Албон: смогли решить проблему, которая возникла у нас в пятницу

Албон: смогли решить проблему, которая возникла у нас в пятницу
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Тайско-британский пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бельгии.

«Я очень доволен. Мы смогли решить проблему, которая возникла у нас в пятницу. Это сыграло важную роль. На сложном круге непросто отыгрывать время, поэтому я не ждал такого большого прорыва в финале. Есть очень узкий рабочий диапазон шин, но нам удалось в него попасть. У нас хороший гоночный темп, так что завтра это должно помочь», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, второй результат остался за его напарником, лидером чемпионата Оскаром Пиастри.

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