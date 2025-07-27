«Всё пошло не так». Сайнс — о 15-м месте в квалификации Гран-при Бельгии
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Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338
«Я расстроен. Я проехал хороший круг в первой сессии, но во второй не смог найти лучшего сцепления, чтобы прибавить. Мы пробовали разные варианты баланса, экспериментировали с настройками в ходе выходных, однако в итоге всё пошло не так. Надеюсь, завтра будет шанс отыграться. Может пойти дождь, так что сосредоточимся на работе. Гран-при ещё не закончился», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, второй результат остался за его напарником, лидером чемпионата Оскаром Пиастри.
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