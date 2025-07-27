Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё пошло не так». Сайнс — о 15-м месте в квалификации Гран-при Бельгии

«Всё пошло не так». Сайнс — о 15-м месте в квалификации Гран-при Бельгии
Комментарии

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40.562
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.085
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.338

«Я расстроен. Я проехал хороший круг в первой сессии, но во второй не смог найти лучшего сцепления, чтобы прибавить. Мы пробовали разные варианты баланса, экспериментировали с настройками в ходе выходных, однако в итоге всё пошло не так. Надеюсь, завтра будет шанс отыграться. Может пойти дождь, так что сосредоточимся на работе. Гран-при ещё не закончился», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, второй результат остался за его напарником, лидером чемпионата Оскаром Пиастри.

Материалы по теме
Ф-1 в Спа: у Хэмилтона второй провал за два дня, Норрис взял реванш у напарника
Ф-1 в Спа: у Хэмилтона второй провал за два дня, Норрис взял реванш у напарника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android