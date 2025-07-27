«Всё пошло не так». Сайнс — о 15-м месте в квалификации Гран-при Бельгии

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Бельгии.

«Я расстроен. Я проехал хороший круг в первой сессии, но во второй не смог найти лучшего сцепления, чтобы прибавить. Мы пробовали разные варианты баланса, экспериментировали с настройками в ходе выходных, однако в итоге всё пошло не так. Надеюсь, завтра будет шанс отыграться. Может пойти дождь, так что сосредоточимся на работе. Гран-при ещё не закончился», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, второй результат остался за его напарником, лидером чемпионата Оскаром Пиастри.