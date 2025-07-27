«Хельмута нет в машине!» Ферстаппен — о словах Марко про титульную борьбу в 2025-м

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», отреагировал на слова советника австрийского коллектива Хельмута Марко о шансах нидерландца на титул в сезоне 2025 года.

«Хельмута нет в машине! (Смеётся.) Я понимаю, что вы должны относиться к этому позитивно. С другой стороны, я всегда очень реалистично отношусь к тому, что чувствую в болиде, и, когда я смотрю с онборда на другие машины, я понимаю достаточно», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

После 12 этапов и спринта на Гран-при Бельгии Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте, имея на своём счету 173 очка. У лидера сезона Оскара Пиастри («Макларен») — 241.