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Гонка Ф-3 в Бельгии прервана красными флагами из-за ливня и аварии на прогревочном круге

Гонка Ф-3 в Бельгии прервана красными флагами из-за ливня и аварии на прогревочном круге
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Основная гонка Формулы-3 в Бельгии остановлена красными флагами из-за сильного ливня на трассе «Спа-Франкоршам».

Прогревочный круг гонке был дан по расписанию, однако из-за большого количества воды на трассе пелотон повёл за собой автомобиль безопасности. Тем не менее сразу у трёх пилотов молодёжной серии возникли проблемы: Джеймса Хедли («АИКС Рейсинг») развернуло в «Радийоне», а Брандо Бадоер («Према») в условиях ограниченной видимости врезался в Тима Трамница («МП Мотоспорт»).

Фото: Кадр из трансляции

Дирекция гонки приняла решение остановить гонку красными флагами. Если в ближайшее время дождь не прекратится — гонка будет отменена.

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