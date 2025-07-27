Гонка Ф-3 в Бельгии прервана красными флагами из-за ливня и аварии на прогревочном круге

Основная гонка Формулы-3 в Бельгии остановлена красными флагами из-за сильного ливня на трассе «Спа-Франкоршам».
Прогревочный круг гонке был дан по расписанию, однако из-за большого количества воды на трассе пелотон повёл за собой автомобиль безопасности. Тем не менее сразу у трёх пилотов молодёжной серии возникли проблемы: Джеймса Хедли («АИКС Рейсинг») развернуло в «Радийоне», а Брандо Бадоер («Према») в условиях ограниченной видимости врезался в Тима Трамница («МП Мотоспорт»).
Фото: Кадр из трансляции
Дирекция гонки приняла решение остановить гонку красными флагами. Если в ближайшее время дождь не прекратится — гонка будет отменена.