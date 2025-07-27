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Гонка Формулы-3 в Бельгии была отменена

Гонка Формулы-3 в Бельгии была отменена
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Дирекция Формулы-3 приняла решение отменить гонку в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».

Изначально старт гонки был отложен красным флагом из-за сильного ливня на трассе и проблем у трёх пилотов на прогревочном круге, которые двигались под машиной безопасности: Джеймса Хедли («АИКС Рейсинг») развернуло в «Радийоне», а Брандо Бадоер («Према») в условиях ограниченной видимости врезался в Тима Трамница («МП Мотоспорт»).

В 10:05 мск дирекция гонки приняла решение возобновить заезд, и гонщики также выехали под машиной безопасности. Тасанапол Интрафувасак из команды «Кампос» находился в середине пелотона, и в одном из поворотов группа пилотов спереди замедлилась, а Тасанапол на большей скорости стал уворачиваться от машины спереди и вылетел на траву. Далее он попытался выехать задним ходом, но застрял на поребрике. Над трассой опять вывесили красные флаги, а позже — отменили гонку.

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