Леклер ответил, помогут ли обновления «Феррари» сразиться с «Макларенами»

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», ответил, помогут ли последние обновления болида сразиться с «Макларенами».

«По сравнению с «Маклареном», я думаю, что мы, вероятно, в среднем на 0,3-0,4 с. отстаём в квалификации. Мы сделаем шаг вперёд с этими обновлениями. Но не думаю, что мы отыграем этот отрыв в результате модернизации. Но это поможет нам стать ближе.

Чем больше мы будем использовать наши возможности, тем больше сможем добиться максимума, и у нас будет больше возможностей для побед. Но нет, я не думаю, что этого достаточно, чтобы с сегодняшнего дня постоянно бросать вызов «Макларену», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.