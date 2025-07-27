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В Сеть просочилось расписание спринтов Формулы-1 в 2026-м

В Сеть просочилось расписание спринтов Формулы-1 в 2026-м
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В социальных сетях набирает популярность картинка с расписанием спринтов Формулы-1 в сезоне 2026 года, которую выложил официальный аккаунт трассы в Зандворте.

Фото: Формула-1

Согласно этой графике в 2026-м места проведения спринта сильно изменятся. Из шести запланированных этапов с данным видом гонок останутся Китай и Майами, которые принимали спринт в сезоне-2025. Также из календаря спринтов исчезнет трасса в Интерлагосе, которая единственная приняла все заезды с 2021 года.

Новые трассы в 2026-м — Сингапур, Зандворт, Монреаль и Сильверстоун (принимал спринт в 2021-м).

Примечательно, что Гран-при Нидерландов — 2026 будет последним этапом на трассе, с которой не был продлён контракт.

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