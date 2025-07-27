Данн выиграл дождевую гонку Формулы-2 в Бельгии, Линдблад — второй

В воскресенье, 27 июля, в Бельгии состоялась основная гонка девятого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Победу одержал ирландский гонщик «Родена» и лидер сезона Алекс Данн. Второе место досталось британскому пилоту академии «Ред Булл» Арвиду Линдбладу из «Кампоса». Третий — представитель Чехии Роман Станек («Инвикта»).

Гонка завершилась за один круг до финиша из-за красных флагов, которые вызвал Оливер Гёте из «МП Мотоспорт». За пару кругов до финиша гонщики готовились к возобновлению заезда под машиной безопасности, которая выехала из-за заглохшего Себастьяна Монтойи («Према»). И на подъезде к «Красной воде» у Гёте загорелся двигатель на болиде.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-2. Бельгия. Основная гонка

1. Алекс Данн («Роден») — 22 круга.

2. Арвид Линдблад («Кампос»)

3. Роман Станек («Инвикта»)

4. Ритомо Мията («АРТ Гран-при»)

5. Люк Браунинг («Хайтек»)

6. Пепе Марти («Кампос»)

7. Леонардо Форнароли («Инвикта»)

8. Габриеле Мини («Према»)

9. Дино Беганович («Хайтек»)

10. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»)