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Хэмилтон, Алонсо и Антонелли начнут гонку Формулы-1 в Бельгии с пит-лейна

Хэмилтон, Алонсо и Антонелли начнут гонку Формулы-1 в Бельгии с пит-лейна
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари», 43-летний двукратный обладатель титула Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес») начнут основную гонку Гран-при Бельгии с пит-лейна, сообщили в ФИА.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Каждому из пилотов была установлена новая силовая установка, которая стала пятой (при лимите в четыре двигателя), из-за чего, согласно регламенту, гонщики начнут заезд с пит-лейна.

Алонсо, Хэмилтон и Антонелли не вышли из первого сегмента в субботней квалификации. Испанец показал 19-е время, итальянец — 18-е, а британец — 16-е.

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