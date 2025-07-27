Хэмилтон, Алонсо и Антонелли начнут гонку Формулы-1 в Бельгии с пит-лейна

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари», 43-летний двукратный обладатель титула Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес») начнут основную гонку Гран-при Бельгии с пит-лейна, сообщили в ФИА.

Каждому из пилотов была установлена новая силовая установка, которая стала пятой (при лимите в четыре двигателя), из-за чего, согласно регламенту, гонщики начнут заезд с пит-лейна.

Алонсо, Хэмилтон и Антонелли не вышли из первого сегмента в субботней квалификации. Испанец показал 19-е время, итальянец — 18-е, а британец — 16-е.