Ферстаппен заявил, что в случае дождя в Бельгии ему будет тяжелее бороться с «Макларенами»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» объяснил, почему в случае дождя в основной гонке Гран-при Бельгии ему будет тяжело бороться.

«Я думаю, что мы должны бороться за третью позицию, если оценивать шансы реалистично. Во всяком случае в сухую погоду. Дождь всегда может вызвать некоторый хаос, но тогда у «Макларена», как правило, ещё большее преимущество. Так что третья позиция — это максимально достижимая цель. На самом деле так и было в спринтерской гонке, им просто не удалось обогнать нас.

На мокрой трассе «Макларен» ещё сильнее, чем на сухой, потому что на промежуточной резине перегрев ещё больше, а они действительно хорошо контролируют ситуацию с шинами. Каждый раз, когда мы выезжали на трассу под дождём, у нас не было ни единого шанса. Сегодня это не изменится. Они по-прежнему намного опережают нас в плане управления шинами. Я имею в виду, что, если у вас есть это, вы практически непобедимы», — приводит слова Ферстаппена издание Autosport.