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Сайнс — четвёртый пилот, который начнёт ГП Бельгии с пит-лейна

Сайнс — четвёртый пилот, который начнёт ГП Бельгии с пит-лейна
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30-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» начнёт основную гонку Гран-при Бельгии с пит-лейна, сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

В британском коллективе внесли изменения в настройки аэродинамики в режиме «закрытого парка», что, согласно регламенту, приводит к старту с пит-лейна.

В субботней квалификации испанец показал 15-е место, а его напарник Александер Албон стал пятым.

Ранее стало известно, что 40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари», 43-летний двукратный обладатель титула Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес») также отправятся на пит-лейн.

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Хэмилтон, Алонсо и Антонелли начнут гонку Формулы-1 в Бельгии с пит-лейна
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