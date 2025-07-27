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Ферстаппен может стать первым пилотом, выигравшим ГП Бельгии с 4-й стартовой позиции

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», может стать первым пилотом, который одерживал победу на Гран-при Бельгии при старте с четвёртой позиции.

При этом в 2022 году Ферстаппен одержал победу на трассе «Спа-Франкоршам», стартовав с 14-го места.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Александр Албон («Уильямс»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Юки Цунода («Ред Булл»)

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

11. Эстебан Окон («Хаас»)

12. Оливер Берман («Хаас»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

15. Франко Колапинто («Альпин»)

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

Карлос Сайнс («Уильямс») — с пит-лейна

Льюис Хэмилтон («Феррари») — с пит-лейна

Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — с пит-лейна

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — с пит-лейна.