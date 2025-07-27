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Старт гонки Формулы-1 в Бельгии отложен

Старт гонки Формулы-1 в Бельгии отложен
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Старт гонки 13-го этапа Формулы-1 Гран-при Бельгии отложен из-за погодных условий.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Не началось

Гонщики, начавшие прогревочный круг за машиной безопасности, стали жаловаться на видимость на трассе из-за большого количества влаги. Дождь перестал идти, но вода с трассы «Спа-Франкоршам» ещё не ушла. Дирекция гонки вывесила красные флаги. Время рестарта на момент публикации ещё неизвестно.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Александр Албон («Уильямс»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Юки Цунода («Ред Булл»).
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
11. Эстебан Окон («Хаас»).
12. Оливер Берман («Хаас»).
13. Пьер Гасли («Альпин»).
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
15. Франко Колапинто («Альпин»).
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
Карлос Сайнс («Уильямс») — с пит-лейна.
Льюис Хэмилтон («Феррари») — с пит-лейна.
Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — с пит-лейна.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — с пит-лейна.

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