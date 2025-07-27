Ферстаппен — об отложенном старте ГП Бельгии: это глупо, они слишком осторожны

27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», отреагировал на отложенный старт основной гонки Гран-при Бельгии.

«Ну, это немного глупо, я имею в виду, тебе просто нужно проехать несколько кругов, боже. Они слишком осторожны, сейчас начнётся сильный дождь, и это приведёт к задержке на три часа», — сказал Ферстаппен по радио.

В субботу Макс одержал победу в спринте, стартовав со второй позиции. В вечерней квалификации он показал четвёртое время. Поул завоевал Ландо Норрис из «Макларена», второй результат у Оскара Пиастри («Макларен»). Третий — Шарль Леклер («Феррари»).