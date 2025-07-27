В Формуле-2 дважды за час сменился победитель гонки в Бельгии из-за штрафов

Настоящая драма развернулась вокруг определения победителя основной гонки Формулы-2 в Бельгии. Гонку выиграл ирландский пилот «Родена» Алекс Данн, однако он нарушил стартовую процедуру, за что после финиша получил десятисекундный штраф.
Победа перешла к юниору «Ред Булл» Арвиду Линдбладу, однако автомобиль пилота «Кампоса» не прошёл техинспекцию, в связи с чем британский пилот был дисквалифицирован.
Таким образом, победа перешла к чешскому пилоту «Инвикты» Роману Станеку, финишировавшему третьим. Вторым в гонке стал Ритомо Мията из «АРТ Гран при», третье место досталось юниору «Уильямса» Люку Браунингу.
Формула-2. Бельгия. Основная гонка. Протокол с учётом штрафов (топ-10)
1. Роман Станек («Инвикта»).
2. Ритомо Мията («АРТ Гран-при»).
3. Люк Браунинг («Хайтек»).
4. Пепе Марти («Кампос»).
5. Леонардо Форнароли («Инвикта»).
6. Габриеле Мини («Према»).
7. Дино Беганович («Хайтек»).
8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»).
9. Алекс Данн («Роден»).
10. Амори Кордел («Роден»).