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«Теперь ты молчишь?» Робсерг пообщался с Йосом Ферстппеном об увольнении Хорнера

«Теперь ты молчишь?» Робсерг пообщался с Йосом Ферстппеном об увольнении Хорнера
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года, ныне эксперт и репортёр Нико Росберг пообщался перед стартовой процедурой гонки Гран-при Бельгии с отцом четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йосом. Росберг поднял тему увольнения с поста руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера.

— В прошлом году вы говорили, что Кристиану Хорнеру стоит уйти, иначе он разрушит команду...
— Мне нечего сказать.

— Теперь ты молчишь?
— Я всегда сохраняю молчание, — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Кристиан Хорнер был одним из основателей команды «Ред Булл» и в январе 2005 года — в возрасте 31 года — был назначен её руководителем. За 20 лет команда выиграла 124 Гран-при (из них 31 — дублем) и шесть Кубков конструкторов, а её пилоты восемь раз становились чемпионами мира.

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