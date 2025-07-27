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«Ходит много слухов». Боттас — о контракте с «Кадиллаком»

«Ходит много слухов». Боттас — о контракте с «Кадиллаком»
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года, ныне эксперт и репортёр Нико Росберг пообщался в эфире Sky Sports с резервистом команды «Мерседес» Валттери Боттасом по поводу его возможного возвращения в пелотон чемпионата.

Росберг. Новый контракт с «Кадиллаком»?
Боттас. Прошу прощения?

Росберг. Ты подписал контракт с «Кадиллаком»?
Боттас. Я тебя не слышу.

Росберг. Просто слухи, да?
Боттас. Множество слухов ходит в этом спорте.

Боттас попал в «Королевские гонки» в 2011 году, став тест-пилотом «Уильямса». Эту роль он выполнял два года, а в 2013-м перешёл в статус боевого пилота английского коллектива, за который выступал на протяжении четырёх лет, после чего стал гонщиком «Мерседеса». Проведя пять сезонов в немецкой команде, перешёл в «Заубер», а в 2025-м стал резервистом немцев.

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