«Ходит много слухов». Боттас — о контракте с «Кадиллаком»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года, ныне эксперт и репортёр Нико Росберг пообщался в эфире Sky Sports с резервистом команды «Мерседес» Валттери Боттасом по поводу его возможного возвращения в пелотон чемпионата.

Росберг. Новый контракт с «Кадиллаком»?

Боттас. Прошу прощения?

Росберг. Ты подписал контракт с «Кадиллаком»?

Боттас. Я тебя не слышу.

Росберг. Просто слухи, да?

Боттас. Множество слухов ходит в этом спорте.

Боттас попал в «Королевские гонки» в 2011 году, став тест-пилотом «Уильямса». Эту роль он выполнял два года, а в 2013-м перешёл в статус боевого пилота английского коллектива, за который выступал на протяжении четырёх лет, после чего стал гонщиком «Мерседеса». Проведя пять сезонов в немецкой команде, перешёл в «Заубер», а в 2025-м стал резервистом немцев.