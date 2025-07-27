Хэмилтон заглянул в моторхоум «Мерседеса», чтобы поддержать Антонелли — Иллман

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон посетил моторхоум команды «Мерседес», сообщает фотограф Ким Иллман в социальных сетях.

Предполагается, что Хэмилтон заглянул в хоспиталити своей бывшей команды, чтобы поддержать итальянского дебютанта Формулы-1, пилота немецкой команды Андреа Кими Антонелли после неудачной квалификации Гран-при Бельгии.

Антонелли во второй раз в карьере не смог пройти во второй сегмент основной квалификации и во второй раз подряд на Гран-при Бельгии. Напомним, в первом сегменте квалификации Антонелли показал 18-й результат и не сумел пройти дальше.

После квалификации перед общением со СМИ Антонелли расплакался из-за череды неудачных гонок.