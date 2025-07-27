«Обновления сработали». Леклер — о третьем месте на Гран-при Бельгии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третье место в гонке Гран-при Бельгии.

«Макс всю гонку был в двух секундах позади, было совсем непросто. Я знал, что первый круг будет для нас сложным, потому что у нас не было той прижимной силы, которая была у «Макларенов» и Макса. К счастью, трасса просыхала довольно быстро и после этого темп был хорошим. Но Макс всё равно был позади всю гонку, и я очень рад, что мы смогли удержать третье место.

Давление всегда высоко, а в таких условиях — особенно. Если ты отклонишься от траектории, то потеряешь очень много, это будет большая ошибка. Поэтому я в какой-то момент и попросил инженера оставить меня в покое. Обновления сработали — мы получили то, что рассчитывали, хотя нам ещё предстоит разобраться, как добиться от них максимума. Мы продолжаем атаковать и, надеюсь, скоро сможем оказать давление на «Макларен», — сказал Леклер в интервью после гонки.